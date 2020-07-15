15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , sahasında 'yu konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde , sahasında 'yu ağırlayacak. Liderlik yarışından kopan Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Maç öncesi Lazio'da Senad Lulic, Joaquín Correa ve Adam Marusic'in sakatlığı bulunuyor. Patric ise kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu maçta forma giyemeyecek. Udinese'de ise Rolando Mandragora bu akşam oynayamayacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese-Lazio maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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