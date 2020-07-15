İtalya Serie A'nın 33. haftasında Udinese, sahasında Lazio'yu konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Udinese, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Liderlik yarışından kopan Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Maç öncesi Lazio'da Senad Lulic, Joaquín Correa ve Adam Marusic'in sakatlığı bulunuyor. Patric ise kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu maçta forma giyemeyecek. Udinese'de ise Rolando Mandragora bu akşam oynayamayacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese-Lazio maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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