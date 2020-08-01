01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Burak Yılmaz resmen Lille'de!
Beşiktaş'tan ayrılarak Lille ile anlaşma sağlayan milli futbolcu, resmi imzayı atmak için bugün Fransa'ya gitmişti. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille Kulübü, Burak Yılmaz'ı da renklerine bağladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda ayrıca, Burak Yılmaz'ın Lille ile ilk idmanına çıktığı fotoğraf da servis edildi.
Beşiktaş'la yolları ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı Lille, transferi resmen duyurdu. Beşiktaş'tan ayrılarak Lille ile anlaşan Burak, resmi imzayı atmak için Fransa'ya gitmişti.
Beşiktaş ile sözleşmesi fesheden tecrübeli isim sözleşmeye imza atarak Lille futbolcusu oldu. Fransız kulübü transferi bu videoyla duyurdu.
🇹🇷 - #NewPlayerDetected— LOSC (@losclive) August 1, 2020
#MercatoLOSC pic.twitter.com/j8Yd5Fc1X2
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