01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz resmen Lille'de!

Lille milli yıldızı resmen duyurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

'tan ayrılarak Lille ile anlaşma sağlayan milli futbolcu, resmi imzayı atmak için bugün 'ya gitmişti. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille Kulübü, 'ı da renklerine bağladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda ayrıca, Burak Yılmaz'ın Lille ile ilk idmanına çıktığı fotoğraf da servis edildi.

'la yolları ayrılan 'ın yeni takımı Lille, transferi resmen duyurdu. Beşiktaş'tan ayrılarak Lille ile anlaşan Burak, resmi imzayı atmak için 'ya gitmişti.

Beşiktaş ile sözleşmesi fesheden tecrübeli isim sözleşmeye imza atarak Lille futbolcusu oldu. Fransız kulübü transferi bu videoyla duyurdu.




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