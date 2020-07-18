18 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari 1-1 Sassuolo | MAÇ SONUCU

Sassuolo üstünlüğünü koruyamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , sahasında 'yu konuk etti. İlk yarısını konuk ekibin 1-0 önde kapattığı mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadelinin 12. dakikasında Caputo'nun golü ile 1-0 öne geçen konuk takım ilk yarıyı bu skorla kapattı. Karşılaşmanın 48. dakikasında 10 kişi kalan ev sahibi takım oyunu bırakmadı ve 63. dakikada Pedro'nun ayağından gelen gol ile skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

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