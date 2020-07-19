19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Tottenham 3-0 Leicester City | MAÇ SONUCU

Tottenham rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 37. haftasında Tottenham evinde Çağlar'lı 'i konuk etti. Mourinho'nun ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı ve Avrupa kupası kotasına maç fazlasıyla girdi.

Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Tottenham, 'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, karşılaşmadan 3-0 galip geldi.

Mücadelenin gollerini 6. dakikada Justin (k.k), 37. ve 40. dakikada ise Harry Kane attı.

Başka gol sesi çıkmayan müsabaka 3-0 Tottenham'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Kırmızı kart cezalısı Çağlar Söyüncü mücadelede süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham'ın 58 puana yükselirken, Leicester ise 62 puanda kaldı.

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