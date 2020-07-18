Hellas Verona 1-1 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Hellas Verona, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Atalanta, Hellas Verona ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sezonun en flaş takımlarından biri olan Atalanta, deplasmanda Hellas Verona'ya konuk oldu. Hellas Verona, güçlü Atalanta'ya direnç göstererek 1 puanı aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Atalanta, 50. dakikada Zapata ile öne geçti. Atalanta'nın gol sevinci çok uzun sürmedi ve M. Pessina 59. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla tamamlanırken Atalanta şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

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