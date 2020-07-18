Serie A: Milan 5-1 Bologna | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, sahasında Bologna'yı 5-1 mağlup etti. Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna'yı konuk eden Milan, rakibini 5-1'lik skorla ezdi geçti.
Milan'da son haftaların formda ismi Hakan Çalhanoğlu bu maça da damgasını vurdu. Milli yıldız, takımının 2. golünü kaydederken, 3. golde de Bennacer'e asisti yapan isim oldu.
SON 8 MAÇTA 9 GOLE KATKI!
Formunun zirvesindeki Hakan Çalhanoğlu, son 8 maçta 4 gol, 5 asiste ulaşarak toplam 9 gole doğrudan katkıda bulundu.
Milan'ın maçtaki diğer üç golünü ise Saelemaekers, Rebic ve Calabria kaydetti.
Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip 6. sıraya tırmandı.
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