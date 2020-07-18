19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Milan 5-1 Bologna | MAÇ SONUCU

Hakan coştu Milan kazandı! Bologna'yı da boş geçmedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, sahasında Bologna'yı 5-1 mağlup etti. Milan forması giyen milli futbolcumuz , 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna'yı konuk eden Milan, rakibini 5-1'lik skorla ezdi geçti.

Milan'da son haftaların formda ismi bu maça da damgasını vurdu. Milli yıldız, takımının 2. golünü kaydederken, 3. golde de Bennacer'e asisti yapan isim oldu.

SON 8 MAÇTA 9 GOLE KATKI!

Formunun zirvesindeki Hakan Çalhanoğlu, son 8 maçta 4 gol, 5 asiste ulaşarak toplam 9 gole doğrudan katkıda bulundu.

Milan'ın maçtaki diğer üç golünü ise Saelemaekers, Rebic ve Calabria kaydetti.

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip 6. sıraya tırmandı.

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