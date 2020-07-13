İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk umutlarını başka bahara bırakan Inter, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek. Maç öncesi Inter'de Stefano Sensi, Nicolò Barella ve Victor Moses'ın sakatlığı bulunuyor. Torino'da ise Daniele Baselli ve Simone Zaza bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

INTER-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Torino maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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