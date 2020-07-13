13 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk umutlarını başka bahara bırakan , Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek. Maç öncesi Inter'de Stefano Sensi, Nicolò Barella ve 'ın sakatlığı bulunuyor. 'da ise Daniele Baselli ve Simone Zaza bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

INTER-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Torino maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Manchester United-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Manchester United-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Granada-Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Granada-Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Villarreal-Real Sociedad maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Villarreal-Real Sociedad maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör