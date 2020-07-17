17 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Iker Casillas Real Madrid’e dönüyor

Iker Casillas Real Madrid’e dönüyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

'in efsane kalecisi 'in İspanyol kulübünde görev alacağı iddia edildi. Başarılı eldiven tam 16 sezon görev aldığı takımında başkan Perez'in danışmanlığına getirilecek.

Porto'da futbol direktörlüğü görevini yürüten 'ın bu kulüpten ayrılıp efsanesi olduğu 'e yönetici olarak döneceği iddia edildi.

Beş sezon Porto kalesini koruduktan sonra sağlık sorunu nedeniyle futbolu bırakıp futbol direktörlüğüne soyunan Iker Casillas evine dönmeye hazırlanıyor.

Marca'nın iddiasına göre 39 yaşındaki eski kaleci, Porto ile sözleşmesini sonlandırıp Real Madrid yönetimine katılacak.

Casillas'ın kulüp başkanı 'in danışmanlığını yapacağı öne sürüldü.

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