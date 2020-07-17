Iker Casillas Real Madrid’e dönüyor

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'in İspanyol kulübünde görev alacağı iddia edildi. Başarılı eldiven tam 16 sezon görev aldığı takımında başkan Perez'in danışmanlığına getirilecek.

Porto'da futbol direktörlüğü görevini yürüten Iker Casillas'ın bu kulüpten ayrılıp efsanesi olduğu Real Madrid'e yönetici olarak döneceği iddia edildi.

Beş sezon Porto kalesini koruduktan sonra sağlık sorunu nedeniyle futbolu bırakıp futbol direktörlüğüne soyunan Iker Casillas evine dönmeye hazırlanıyor.

Marca'nın iddiasına göre 39 yaşındaki eski kaleci, Porto ile sözleşmesini sonlandırıp Real Madrid yönetimine katılacak.



Casillas'ın kulüp başkanı Florentino Perez'in danışmanlığını yapacağı öne sürüldü.

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