17 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Andre Schürrle futbolu bıraktığını açıkladı!

Schürrle'den flaş karar! F.Bahçe istiyordu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Geçtiğimiz günlerde kulübü Borussia Dortmund ile yollarını ayıran ve adı Fenerbahçe ile anılan Alman yıldız Andre Schürrle, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Alman futbolcu Andre Schürrle, aktif yaşantısına nokta koyduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız futbolcu, "Profesyonel futbolu bıraktığımı aktarmak istiyorum. Olağanüstü yıllarımın bir parçası olan herkese, ailem ve kendim adına teşekkür ediyorum. Şimdi bana doğru gelen tüm fırsatlara açığım" ifadelerini kullandı.

29 yaşında kariyerini sonlandıran Schürrle'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Yıldız futbolcu kariyerine Mainz'de başladı ve Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve formaları giydi. Başarılı oyuncu, Alman Milli Takımı'nın da önemli isimlerindendi.

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