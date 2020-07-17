Real Madrid 2-1 Villarreal l MAÇ SONUCU
La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Villarreal'i 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, ligin 37. haftasında Villarreal'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 86 puana ulaşan Real Madrid, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
ŞAMPİYONLUK GOLLERİ BENZEMA'DAN GELDİ
Real Madrid'e hem galibiyeti hem şampiyonluğu getiren golleri 29 ve 77. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Madrid ekibinin şampiyonluk sayısı 34'e ulaşırken en yakın takipçisi Barcelona 26'da kaldı.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Hazard
Villarreal: Asenjo; Mario, Torres, Chakla, Quintilla; Chukwueze, Anguissa, Morlanes, Ruben Pena; Gomez, Gerard Moreno
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