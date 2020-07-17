La Liga'da şampiyon Real Madrid!

İspanya La Liga'nın 37.hafta maçında Real Madrid, sahasında Villarreal'i 2-1 yendi ve La Liga şampiyonluğunu ilan etti. Geride kalan maçlarda 87 puan toplayan Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı geçti ve 34.kez şampiyonluğa ulaştı.