Lecce 2-1 Lazio | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lecce, sahasında Lazio'yu ağırladı. hem düşme hattını hem şampiyonluğu ilgilendiren karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Lecce oldu.

İtalya Serie A 31. hafta ile devam etti. Şampiyonluk yarışındaki Lazio, deplasmanda düşme hattındaki Lecce'ye konuk oldu. Juventus ile puan farkını kapatmak isteyen İnzaghi'nin öğrencileri deplasmanda oynadığı karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 30. dakikada Babacar, 47. dakikada Lucioni kaydetti. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Lazio'nun tek golünü ise 5.dakikada Felipe Caicedo attı.



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