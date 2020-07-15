16 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Arsenal 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU

Arsenal'den Liverpool'a geçit yok
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

'in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden , deplasmanda 'e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Lacazette ve Nelson kaydederken, Kırmızılar'ın tek golü Mane'den geldi.

Premier Lig'in 36. haftasında ile , Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 32. dakikada Alexandre Lacazette ve 44. dakikada Reiss Nelson'ın attığı gollerle 2-1 yenerek rakibini 9 maç aradan sonra mağlup etti. Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Liverpool'un tek golü ise 20. dakikada Sadio Mane'den geldi.

Arsenal bu sonuçla puanını 53'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Liverpool ise 93 puanda kaldı.

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