15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Roma-Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde ve 'in formasını giydiği , sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce Roma'da, Chris Smalling ve Davide Santon bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hellas Verona'da ise eksik futbolcu bulunmuyor.

ROMA-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma-Hellas Verona maçı 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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