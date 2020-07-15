İtalya Serie A'nın 33. haftasında Sampdoria, sahasında Cagliari'yi konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Sampdoria, sahasında Cagliari'yi konuk ediyor. Müsabakadan önce Sampdoria'da Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira'nın sakatlıkları bulunuyor ve maçta forma giyemeyecekler. Cagliari'de ise Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro, Luca Ceppitelli ve Radja Nainggolan bu akşam oynayamayacak.

SAMPDORIA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Cagliari maçı 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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