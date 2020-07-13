13 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Granada-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Granada-Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Granada-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile şampiyonluk yolundaki karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Granada'da Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez ve Maxime Gonalons bu maçta forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise Marcelo'nun sakatlığı bulunuyor.

GRANADA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Real Madrid maçı 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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