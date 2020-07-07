Ömer Toprak Werder Bremen ile devam edecek
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen Nuri Şahin'in ardından bir diğer milli futbolcu futbolcu Ömer Toprak konusunda da kararını verdi. Alman ekibi başarlı stoperle yola devam edeceğini açıkladı.
Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ömer Toprak'ın takımdaki geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
ÖMER TOPRAK WERDER BREMEN İLE DEVAM EDECEK
Alman spor dergisi Kicker'de yer alan habere göre; Werder Bremen'de 3 oyuncunun geleceğinin belli olduğu ve Ömer Toprak'ın 4 milyon Euro karşılığında kadroya dahil edilmesi zorunluluğu olduğu belirtildi.
SÖZLEŞMEDEKİ O MADDE
Ömer Toprak'ın transferinde yapılan anlaşma çerçevesinde kulübün futbolcuyu satın alma yükümlülüğünün olduğu ifade edildi.
Bilindiği gibi Ömer Toprak, Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. Dortmund'dan kiralanan Ömer Toprak bu sezon 13 maçta forma giydi.
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