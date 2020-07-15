15 Temmuz 2020, Çarşamba

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Milan-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Milan-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce Milan'da Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte'ın sakatlığı ve Alexis Saelemaekers'ın kırmızı kart cezası bulunuyor. Parma'da ise Andreas Cornelius Milan karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

MILAN-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Parma maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Bologna-Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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