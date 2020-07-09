Everton 1-1 Southampton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Everton, sahasında Southampton'ı konuk etti. Heyecan dolu mücadelede iki takım puanları paylaştı. Everton ile Southampton 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında puanlar paylaşıldı. J. Ward-Prowse karşılaşmanın 28. dakikasında Southampton adına penaltı kaçırdı. 31. dakikada Ings sahneye çıktı Southamton'ı 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Everton Ricarlison'un attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

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