10 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Aston Villa 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

ManU 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 34. hafta karşılaşmasında sahasında 'ı konuk etti. 'Kırmızı Şeytanlar', 3 puanı 3 golle aldı ve 3-0 kazandı.

Premier Lig'in 34. haftasında evinde 'ı ağırladı.

Mücadelede konuk takım adına golleri 27. dakikada Bruno Fernandes (p), 45+5'te Greenwood ve 58'de Paul Pogba attı.

Karşılaşma 3-0 biterken, bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 58'e yükseltti ve Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürdü.

Aston Villa ise 27 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.

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