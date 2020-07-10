10 Temmuz 2020, Cuma
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Premier Lig: Aston Villa 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Aston Villa sahasında Manchester United'ı konuk etti. 'Kırmızı Şeytanlar', 3 puanı 3 golle aldı ve 3-0 kazandı.
Premier Lig'in 34. haftasında Aston Villa evinde Manchester United'ı ağırladı.
Mücadelede konuk takım adına golleri 27. dakikada Bruno Fernandes (p), 45+5'te Greenwood ve 58'de Paul Pogba attı.
Karşılaşma 3-0 biterken, bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 58'e yükseltti ve Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürdü.
Aston Villa ise 27 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.
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