07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Arsenal-Leicester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 34. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 34. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Leicester City, Arsenal ile oynadığı son dört lig maçının üçünü kazandı. Son 3 maçı gol yemeden kazanan Arsenal'de, Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli maçta forma giyemeyecek. Leicester City'de ise Ricardo Pereira maçta forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü'nün de 11'de başlaması bekleniyor.

ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal Leicester City maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Watford-Norwich City maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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