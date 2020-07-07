07 Temmuz 2020, Salı
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Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal, sahasında Leicester City'i konuk ediyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Leicester City ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Leicester City, Arsenal ile oynadığı son dört lig maçının üçünü kazandı. Son 3 maçı gol yemeden kazanan Arsenal'de, Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli maçta forma giyemeyecek. Leicester City'de ise Ricardo Pereira maçta forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü'nün de 11'de başlaması bekleniyor.
ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal Leicester City maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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