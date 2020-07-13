İspanya La Liga'nın 36. haftasında Deportivo Alaves, sahasında Getafe'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves ile Getafe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Deportivo Alaves'te Ruben Duarte'nin sakatlığı bulunuyor ve bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Getafe'de ise Ángel Rodríguez, Allan-Roméo Nyom, Xabier Etxeita ve Damián Suárez kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta forma giyemeyecek.

DEPORTIVO ALAVES-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Getafe maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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