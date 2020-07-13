13 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Deportivo Alaves'te Ruben Duarte'nin sakatlığı bulunuyor ve bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Getafe'de ise Ángel Rodríguez, Allan-Roméo Nyom, Xabier Etxeita ve Damián Suárez kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta forma giyemeyecek.

DEPORTIVO ALAVES-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Getafe maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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