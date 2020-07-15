Manchester City 2-1 Bournemouth | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City, sahasında Bournemouth'u konuk etti. Manchester City, kendi evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier lig'in 36. hafta mücadelesinde Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Sergio Agüero'nun yokluğunda Gabriel Jesus ile maça başlayan Manchester City, 6. dakikada David Silva ile 1-0 öne geçti. Gabriel Jesus 39. dakikada skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 88. dakikasında David Brooks Bournemouth adına tek golü kaydetti. Karşılaşma 2-1 Manchester City'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

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