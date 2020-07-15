16 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Bologna 1-1 Napoli | MAÇ SONUCU

Bologna ile Napoli puanları paylaştı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 'dan gelirken, konuk ekibin golünü kaydetti.

Serie A'nın 33. haftasında ile , Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 80. dakikada Musa 'dan gelirken, konuk takımın golünü 7. dakikada Kostas kaydetti.

bu sonuçla puanını 43'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Napoli ise 53 puanla 6. sırada kaldı.

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