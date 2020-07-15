15 Temmuz 2020, Çarşamba

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Lecce-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lecce-Fiorentina maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lecce-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce Lecce'de, Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello, Marco Calderoni ve Filippo Falco'nun sakatlıkları bulunuyor. Fiorentina'da ise Christian Kouamé ve Marco Benassi maçta görev alamayacak.

LECCE-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Fiorentina maçı 22:45'te Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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