17 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Michael Essien'den Azerbaycan mesajı: Şehitler ölmez vatan bölünmez!

Essien'den Azerbaycan'a destek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

'ın kardeş ülke 'a yaptığı saldırılara futbol dünyasından da tepkiler gelmeye başlarken, dünyaca ünlü yıldız 'in paylaşımı büyük ses getirdi.

Ganalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadesini kullanarak, şehit olan askerlerini andı.

Essien'in bu paylaşımı başta Türk taraftarlar olmak üzere binlerce kişi beğeni aldı.

Kariyerinde Lyon, Chelsea, ve Milan gibi büyük takımlarda top koşturan 37 yaşındaki futbolcu son olarak Azerbaycan ekibi FK Sabail'de forma giymişti.


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