Serie A: Milan 4-2 Juventus | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Juventus'u 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Ibrahimovic (p), Kessie, Leao ve Rebic kaydederken, konuk ekibin golleri Rabiot ve Ronaldo'dan geldi.
Serie A'nın 31. haftasında Milan ile Juventus, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milano ekibi, sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak son 5. maçında 4. galibiyetini aldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 62. dakikada Zlatan Ibrahimovic (p), 66. dakikada Franck Kessie, 67. dakikada Rafael Leao ve 80. dakikada Ante Rebic'ten geldi. Konuk takımın 47. dakikada Adrien Rabiot ve 53. dakikada Cristiano Ronaldo ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
HAKAN İKİNCİ YARIDA ŞANS BULDU
Milan'da sakatlığı nedeniyle maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ikinci yarının başında Lucas Paqueta'nın yerine oyuna dahil oldu.
Milan bu sonuçla puanını 49'a yükselterek 5. sırada yer aldı. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Juventus ise 75 puanla en yakın takipçisi Lazio'nun 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Serie A'nın 32. haftasında Milan, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 22.45'te Napoli deplasmanına konuk olacak. Juventus ise 11 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.45'te Atalanta'yı ağırlayacak.
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