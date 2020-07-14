15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Atalanta 6-2 Brescia | MAÇ SONUCU

Atalanta gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , sahasında 'yı Pasalic (3), de Roon, Malinovsky ve Zapata'nın attığı gollerle 6-2 mağlup etti. Konuk takımın gollerini ise Torregrossa ve Spalek kaydetti.

Serie A'nın 33. haftasında ile , Gewiss Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 2, 55 ve 59. dakikalarda Mario Pasalic, 25. dakikada Marten de Roon, 28. dakikada Ruslan Malinovsky ve 30. dakikada Duvan Zapata'nın attığı gollerle 6-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri ise 8. dakikada Ernesto Torregrossa ve 83. dakikada Nikolas Spalek'ten geldi.

Atalanta bu sonuçla puanını 70'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Brescia ise 21 puanla 19. sırada kaldı.

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