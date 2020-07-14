Serie A: Atalanta 6-2 Brescia | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Atalanta, sahasında Brescia'yı Pasalic (3), de Roon, Malinovsky ve Zapata'nın attığı gollerle 6-2 mağlup etti. Konuk takımın gollerini ise Torregrossa ve Spalek kaydetti.

Serie A'nın 33. haftasında Atalanta ile Brescia, Gewiss Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 2, 55 ve 59. dakikalarda Mario Pasalic, 25. dakikada Marten de Roon, 28. dakikada Ruslan Malinovsky ve 30. dakikada Duvan Zapata'nın attığı gollerle 6-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri ise 8. dakikada Ernesto Torregrossa ve 83. dakikada Nikolas Spalek'ten geldi.

Atalanta bu sonuçla puanını 70'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Brescia ise 21 puanla 19. sırada kaldı.

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