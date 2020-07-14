Jürgen Klopp'tan Akinfenwa'ya tebrik telefonu!
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu elde eden Liverpool'un Teknik Direktörü Jürgen Kloop, İngiltere 1'inci Lig takımlarından Wycombe'nin Championship'e çıkmasının ardından Wycombe'nin meşhur futbolcusu Akinfenwa'yı arayarak tebrik etti.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'un tecrübeli çalıştırıcısı Jurgen Klopp, İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Wycombe'un meşhur futbolcusu Adebayo Akinfenwa'yı arayarak tebrik etti. Wycombe, play-off finalinde Oxford United'ı yenerek adını bir üst lige yazdırmayı başardı. Adebayo Akinfenwa maç sonunda yaptığı açıklamalarda Kloop'a bir mesaj gönderdi. 38 yaşındaki oyuncu, "WhatsApp üzerinden artık bana ulaşabilecek tek kişi Jürgen Klopp'tur. Bana ulaşsın ve birlikte kutlama yapalım" ifadelerini kullandı. Jurgen Klopp ise bu çağrıya geri dönüş yaptı ve Akinfenwa'yı tebrik etti.
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