14 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Jürgen Klopp'tan Akinfenwa'ya tebrik telefonu!

Jürgen Klopp'tan Akinfenwa'ya tebrik telefonu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

'de şampiyonluğu elde eden 'un Teknik Direktörü Jürgen Kloop, İngiltere 1'inci Lig takımlarından Wycombe'nin Championship'e çıkmasının ardından Wycombe'nin meşhur futbolcusu Akinfenwa'yı arayarak tebrik etti.

'de şampiyonluğunu ilan eden 'un tecrübeli çalıştırıcısı , İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Wycombe'un meşhur futbolcusu 'yı arayarak tebrik etti. Wycombe, play-off finalinde Oxford United'ı yenerek adını bir üst lige yazdırmayı başardı. Adebayo Akinfenwa maç sonunda yaptığı açıklamalarda Kloop'a bir mesaj gönderdi. 38 yaşındaki oyuncu, "WhatsApp üzerinden artık bana ulaşabilecek tek kişi Jürgen Klopp'tur. Bana ulaşsın ve birlikte kutlama yapalım" ifadelerini kullandı. Jurgen Klopp ise bu çağrıya geri dönüş yaptı ve Akinfenwa'yı tebrik etti.

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