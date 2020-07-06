İspanya La Liga'nın 34. haftasında Sevilla, evinde Eibar'ı ağırlıyor. Maç öncesi merak edilenler arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Sevilla-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecen devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Sevilla, sahasında Eibar'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Sevilla ile düşme hattında bulunan Eibar bu karşılaşmadan mutlak 3 puan çıkarmaya çalışacaklar. La Liga'da 10 maçtır yenilmeyen Sevilla'da Jules Kounde kırmızı kart cezası sebebiyle Eibar karşısında oynayamayacak. Eibar'da ise Ivan Ramis, bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

SEVILLA-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Eibar maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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