15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Chelsea 1-0 Norwich City | MAÇ SONUCU

Chelsea evinde hata yapmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

'in 36. haftasında , sahasında 'i Olivier Giroud'un attığı tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Premier Lig'in 36. haftasında ile , Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 45+3. dakikada Olivier Giroud'un attığı golle mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Chelsea bu sonuçla puanını 63'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korudu. Küme düşmesi kesinleşen Norwich City ise 21 puanla son sırada yer aldı.


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