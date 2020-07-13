14 Temmuz 2020, Salı
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Serie A: Inter 3-1 Torino | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter, sahasında Torino'yu 48. dakikada Ashley Young, 51. dakikada Diego Godin ve 61. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 17. dakikada Andrea Belotti'den geldi.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter ile Torino karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Young, Godin ve Martinez kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Belotti'den geldi.
Bu skorun ardından Inter 68 puanla 2. sırada yer alırken, Torino 34 puanla 16. sırada haftayı kapattı.
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