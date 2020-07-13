14 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Inter 3-1 Torino | MAÇ SONUCU

Inter ikinci yarıda açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında 'yu 48. dakikada Ashley Young, 51. dakikada Diego Godin ve 61. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 17. dakikada Andrea Belotti'den geldi.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Young, Godin ve Martinez kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Belotti'den geldi.

Bu skorun ardından Inter 68 puanla 2. sırada yer alırken, Torino 34 puanla 16. sırada haftayı kapattı.

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