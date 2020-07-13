14 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Granada 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Real Madrid şampiyonluğa koşuyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

'nın 36. haftasında , deplasmanda 'yı Mendy ve Benzema'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Madrid ekibi, ligin son iki haftasında en az 2 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

'da şampiyonluğa koşan lider , 36. haftada karşılaştığı engelini de aşmayı başardı. Eflatun-beyazlılar kritik deplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid'e üç puanı getiren golleri 10'da Ferland Mendy ile 16'da Karim Benzema kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 50'da Darwin Machis'ten geldi.

Ligde üst üste 9. galibiyetini alan Zidane'ın öğrencileri puanını 83'e yükseltip, ile aradaki 4 puanlık farkı korudu.

Real Madrid kalan iki haftada en az 2 puan alması halinde şampiyon olacak.

Emre Çolak'a kötü haber! haberin devamı

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