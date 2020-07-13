14 Temmuz 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
La Liga: Granada 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yı Mendy ve Benzema'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Madrid ekibi, ligin son iki haftasında en az 2 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan lider Real Madrid, 36. haftada karşılaştığı Granada engelini de aşmayı başardı. Eflatun-beyazlılar kritik deplasmandan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Real Madrid'e üç puanı getiren golleri 10'da Ferland Mendy ile 16'da Karim Benzema kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 50'da Darwin Machis'ten geldi.
Ligde üst üste 9. galibiyetini alan Zidane'ın öğrencileri puanını 83'e yükseltip, Barcelona ile aradaki 4 puanlık farkı korudu.
Real Madrid kalan iki haftada en az 2 puan alması halinde şampiyon olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı