La Liga: Granada 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giyen Türk futbolcu Emre Çolak, takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı. Sosyal medyada Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen ve kulüpten izin almadan antrenmana gelmeyen Emre Çolak'ın kalan iki haftada kadro dışı bırakılacağı iddia ediliyor