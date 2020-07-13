14 Temmuz 2020, Salı
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Premier Lig: Manchester United 2-2 Southampton | MAÇ SONUCU
Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, sahasında Southampton ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanlar'ın golleri Rashford ve Martial'den gelirken, konuk takımın gollerini Armstrong ve Obafemi kaydetti
Old Trafford Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Southampton, 12. dakikada Stuart Armstrong'un golüyle 1-0 öne geçti.
Manchester United, Marcus Rashford'un 20. dakikada, Anthony Martial'ın 23. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Southampton, 90+6. dakikada Michael Obafemi'nin attığı golle 2-2'lik beraberliği sağladı, maç bu skorla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 59'a yükselterek ligde 5. sırada yer aldı.
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