14 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Manchester United 2-2 Southampton | MAÇ SONUCU

ManU uzatmalarda yıkıldı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.07.2020

'in 35. haftasında , sahasında Southampton ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanlar'ın golleri Rashford ve Martial'den gelirken, konuk takımın gollerini Armstrong ve Obafemi kaydetti

Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Southampton, 12. dakikada Stuart Armstrong'un golüyle 1-0 öne geçti.

, Marcus Rashford'un 20. dakikada, Anthony Martial'ın 23. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Southampton, 90+6. dakikada Michael Obafemi'nin attığı golle 2-2'lik beraberliği sağladı, maç bu skorla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 59'a yükselterek ligde 5. sırada yer aldı.

Neuer'e büyük tepki! Irkçı şarkı... haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Emre Çolak'a kötü haber! Emre Çolak'a kötü haber!
Neuer'e büyük tepki! Irkçı şarkı... Neuer'e büyük tepki! Irkçı şarkı...
Inter-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Inter-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör