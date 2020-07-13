Manuel Neuer'den ırkçı şarkı! Büyük tepki çekti
Almanya milli takımının ve Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Hırvatistan tatilinde söylediği ırkçı şarkıyla büyük tepki topladı.
FC Bayern Münih'in 34 yaşındaki başarılı kalecisi twitterdan yayılan görüntüleri sonrası, futbol kariyeri ve rol modeli olarak gösterildiği Almanya'da tartışılmaya başladı.
GAZETELER, MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILMASINI İSTEDİ
Tüm yayın organları eleştiri yağmuruna tutarken bazı gazeteler Neuer'in Milli takımdan uzaklaştırılmasını teklif etti. Bazı yayın organları "O'nun milli olması O'nu masum kılmaz" eleştirilerini getirdi.
Sekiz kez Almanya şampiyonluğu yaşayan Neuer'in medyaya yansıyan görüntüsünde Hırvatistan'da tatilde bulunduğu şu günlerde Bayern Münih kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşlarıyla birlikte aşırı sağcı grup "Thompson" dan Marko Perkovic'in Lijepa Li Si" şarkısını seslendirdiği gözleniyor. Şarkı, Bosna Hersek'i Hırvatistan'a ait toprakları gibi gösteren ırkçı söylemler içeriyor.
Manuel Neuer'in 8 Ağustos'ta başlayacak Şampiyonlar Ligi turnuvası öncesi Hırvatistanda tatile çıktığı bilgisine ulaşılırken Almanların yanı sıra Almanya'da yaşayan pek çok Türk vatandaşı Mesut Özil'e yapılanları hatırlatarak ırkçı söylemler içeren şarkıyı okuyan Neuer'in cezasız kalmamasını istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı