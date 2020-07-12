12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Bournemouth 4-1 Leicester City | MAÇ SONUCU

Çağlar kızardı Leicester fark yedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 35. hafta karşılaşmasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazanırken, milli stoperimiz Çağlar Söyüncü maçın 67. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'in 35. haftasında sahasında 'yi 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 67. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren goller 66. dakikada Stanislas, 67. dakikada Solanke, 83. dakikada Jonny Evans(k.k) ve 87. dakikada yine Solanke'nin ayağından geldi.

Leicester City'nin tek golü maçın 23. dakikasında golcü Jamie Vardy'den geldi.

Bu sonuçlarla Leicester maç fazlasıyla 62 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Premier Lig'de 9 maç aradan sonra kazanan Bournemouth ise puanını 31'e yükseltti ve 18. sırada yer aldı.

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