Premier Lig: Bournemouth 4-1 Leicester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Bournemouth sahasında Leicester City'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazanırken, milli stoperimiz Çağlar Söyüncü maçın 67. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth sahasında Leicester City'yi 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 67. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren goller 66. dakikada Stanislas, 67. dakikada Solanke, 83. dakikada Jonny Evans(k.k) ve 87. dakikada yine Solanke'nin ayağından geldi.
Leicester City'nin tek golü maçın 23. dakikasında golcü Jamie Vardy'den geldi.
Bu sonuçlarla Leicester maç fazlasıyla 62 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Premier Lig'de 9 maç aradan sonra kazanan Bournemouth ise puanını 31'e yükseltti ve 18. sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı