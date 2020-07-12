12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Levante 1-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

Raul Garcia Athletic Bilbao'yu sırtladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'yu konuk etti. Athletic Bilbao, kritik mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

'nın 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao Raul Garcia'nın 4 ve 45+1'de attığı 2 golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının 71. dakikasında E. Bardhi Levante adına farkı 1'e indiren golü kaydetti. Ancak karşılaşma bu skorla tamamlandı.

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