Levante 1-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Levante, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Athletic Bilbao, kritik mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Levante ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao Raul Garcia'nın 4 ve 45+1'de attığı 2 golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının 71. dakikasında E. Bardhi Levante adına farkı 1'e indiren golü kaydetti. Ancak karşılaşma bu skorla tamamlandı.

DİĞER