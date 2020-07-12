12 Temmuz 2020, Pazar
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Tottenham Hotspur 2-1 Arsenal | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham sahasında Arsenal'i konuk etti. Londra derbisinde 1-0 geriye düşen Tottenham, geriden gelerek maçı 2-1 kazandı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında ezeli rakipler Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı. Ev sahibi Tottenham, geriye düştüğü Londra derbisinden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Topçular 16. dakikada Lacazette'in golüyle öne geçerken, Tottenham bu gole 3 dakika sonra Heung-Min Son ile karşılık verdi: 1-1.
Mourinho'nun ekibi 81'de Toby Alderweireld'in attığı golle dev derbiden üç puanla ayrıldı: 2-1.
Tottenham bu sonuçla puanını 52'ye yükseltip 8. sıraya tırmanırken, 50 puanda kalan Arsenal 9. sıraya geriledi.
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