12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol 0-2 Eibar | MAÇ SONUCU

Espanyol 0-2 Eibar | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Ligin son sırasında yer alan Espanyol bu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak büyük yara aldı.

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde , deplasmanda Espanyolu 2-0 yendi. Düşme potasından uzaklaşma yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Eibar, puanını 39'a yükseltti.

Eibar'ın golleri 25. dakikada penaltıdan Edu Exposito ve 36. dakikada yine Exposito'nun ayağından geldi.

Ligin son sırasına demir atan ise aldığı mağlubiyet ile 24 puanda kaldı.

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