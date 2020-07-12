Aston Villa 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun takımdan ayrılmasının ardından kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçen Galaatsaray'da gündemde olan isimlerden biri de Trezeguet. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Kasımpaşa'dan takım arkadaşı olan Mısırlı futbolcu ile Galatasaray formalı halini paylaştı. Diagne'nin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.