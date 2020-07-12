12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 2-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

Trezeguet attı Aston Villa kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Kasımpaşa'nın eski gutbolcusu Trezeguet 2 gol attı ve Aston Villa maçı 2-0 kazandı.

'de heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Düşme hattında bulunan ve kazanması gereken Aston Villa, Trezeguet'in 45+4'te attığı gol ile ilk yarıdan 1-0 galip ayrıldı. 59. dakikada yeniden sahneye çıkan Trezeguet maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Crystal Palace'da Benteke 90+6'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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