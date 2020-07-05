05 Temmuz 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Newcastle United 2-2 West Ham United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Newcastle United sahasında West Ham United'ı konuk etti. 4 gole sahne olan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.
İngiltere Premier Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi. 30 puanla 16. sırada yer alan West Ham United maça adeta golle başladı Michail Antonio 4. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 17. dakikada Miguel Almiron skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada T. Soucek West Ham United'ı yeniden öne geçiren golü kaydetti. West Ham United'ın sevinci sadece 2 dakika sürdü. 67. dakikada J. Shelvey skoru 2-2'ye getirdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı