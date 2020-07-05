Newcastle United 2-2 West Ham United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Newcastle United sahasında West Ham United'ı konuk etti. 4 gole sahne olan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi. 30 puanla 16. sırada yer alan West Ham United maça adeta golle başladı Michail Antonio 4. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 17. dakikada Miguel Almiron skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada T. Soucek West Ham United'ı yeniden öne geçiren golü kaydetti. West Ham United'ın sevinci sadece 2 dakika sürdü. 67. dakikada J. Shelvey skoru 2-2'ye getirdi.

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