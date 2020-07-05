05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United 2-2 West Ham United | MAÇ SONUCU

Zorlu mücadelede puanlar paylaşıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. sahasında 'ı konuk etti. 4 gole sahne olan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

'de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile karşı karşıya geldi. 30 puanla 16. sırada yer alan West Ham United maça adeta golle başladı Michail Antonio 4. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 17. dakikada Miguel Almiron skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada T. Soucek West Ham United'ı yeniden öne geçiren golü kaydetti. West Ham United'ın sevinci sadece 2 dakika sürdü. 67. dakikada J. Shelvey skoru 2-2'ye getirdi.

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