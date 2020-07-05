Liverpool 2-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında şampiyon Liverpool, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool, düşme hattında bulunan ve 3 puana ihtiyaç duyan Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında şampiyon Liverpool düşme hattında yer alan ve mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Aston Villa ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının 71. dakikasında Liverpool Sadio Mane ile skoru 1-0'a getirdi. Maçın sonucunu belirleyen golü 89. dakikada Curtis Jones kaydetti.

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