11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de küme düşen ilk takım Norwich City oldu

Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

, bugün sahasında konuk ettiği 'a 4-0 mağlup olarak, İngiltere 'e bu sezon veda eden ilk takım oldu.

İngiltere 'in 35. haftasında , evinde 'a 4-0 mağlup oldu ve ligde bitime 3 hafta kala küme düştü. Aldığı bu galibiyetle 34 puana yükselen Londra ekibi, ligde kalma mücadelesinde ciddi bir avantaj elde etti. Norwich City ise 21 puanda kalarak Premier Lig'e veda etti.

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