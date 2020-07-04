04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City 0-1 Brighton l MAÇ SONUCU

Brighton tek golle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 33. haftasında sahasında Brighton'u konuk etti. Konuk ekip Brighton Trossard ile bulduğu tek golle 1-0 kazandı.

'in 33. haftasında son sırasında yer alan , düşme hattına yakın olan Brighton'u konuk etti. Carrow Road'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 galip tamamladı.

Brighton & Hove Albion'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Trossard kaydetti.

Ev sahibi Norwich bu sonuçla ligin bitimine 5 hafta kala 21 puanla son sırada kaldı ve kümede kalma umutlarını büyük ölçüde yitirdi. Konuk ekip Brighton & Hove Albion ise 36 puanla 15. sıradakini yerini korudu.

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