Kenan Koçak: Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz

Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Koçak, adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ı kadrosuna görmek istediklerini ifade etti.

Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı.

Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek Türk teknik direktör.

"İmkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz"

Tecrübeli hoca TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kenan Koçak konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz."

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