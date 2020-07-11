11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kenan Koçak: Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz

Resmen açıkladı! Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör , Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Koçak, adı bir süredir Galatasaray ile anılan 'ı kadrosuna görmek istediklerini ifade etti.

Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör , performansı ile alkışları topladı.

Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek Türk teknik direktör.

"İmkan varsa 'ı kadromuzda görmek isteriz"

Tecrübeli hoca Spor'a açıklamalarda bulundu. Kenan Koçak konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz."

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