Sheffield United 3-0 Chelsea | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Sheffield United, sahasında Chelsea'yi ağırladı. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea, Sheffield United'a 3-1 yenilerek büyük bir darbe aldı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Sheffield United, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Sheffield United maça oldukça hızlı bir başlangıç yaptı. David McGoldrick 18. dakikada skoru 1-0'a getirdi. O. McBurnie 33. dakikada ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti. İlk yarı Sheffield United'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. David McGoldrick 77. dakikada Chelsea'yi yıkan golü kaydetti. Karşılaşma 3-0 tamamlandı. Chelsea 60 puanda kaldı ve rakipleri Leicester City ile Manchester United'ın kazanması durumunda sıralamada 5. sıraya kadar gerileyecek.

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