Brescia 0-3 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Brescia, sahasında Roma'yı konuk etti. Başkent ekibi zorlu deplasmanda Fazio, Kalinic ve Zaniolo'nun golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Brescia'ya konuk oldu. İki milli futbolcumuzun şans bulamadığı mücadelede Roma deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini Fazio, Kalinic ve Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Roma puanını 54'e yükseltirken ev sahibi Brescia 21 puanda kaldı.

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