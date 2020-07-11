11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia 0-3 Roma | MAÇ SONUCU

Roma galibiyeti hatırladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında Roma'yı konuk etti. Başkent ekibi zorlu deplasmanda Fazio, Kalinic ve Zaniolo'nun golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

ve 'in formasını giydiği Roma, deplasmanda 'ya konuk oldu. İki milli futbolcumuzun şans bulamadığı mücadelede Roma deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini Fazio, Kalinic ve Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Roma puanını 54'e yükseltirken ev sahibi 21 puanda kaldı.

Serie A: Lazio 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU

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