11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna 2-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

Celta Vigo'ya Osasuna darbesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

İspanya 'nın 36. haftasında sahasında 'yu ağırladı. Osasuna zorlu mücadelede Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Celta Vigo maç fazlasıyla 16. sırada yer alıyor.

'nın 36. haftasında , sahasında düşme hattına yakın bir konumda bulunan 'yu ağırladı. Okay Yokuşlu'nun 11'de başladığı mücadelede ilk gol Celta Vigo'dan geldi. Iago Aspas'ın asistinde Santi Mina topu 10. dakikada ağlara gönderdi. 23. dakikada Enric Gallego skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti. Müsabakanın ikinci yarısında son anlara kadar gol sesi gelmedi. Ancak 90+1'de Jose Arnaiz topu ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

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