11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Osasuna 2-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Osasuna zorlu mücadelede Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Celta Vigo maç fazlasıyla 16. sırada yer alıyor.
La Liga'nın 36. haftasında Osasuna, sahasında düşme hattına yakın bir konumda bulunan Celta Vigo'yu ağırladı. Okay Yokuşlu'nun 11'de başladığı mücadelede ilk gol Celta Vigo'dan geldi. Iago Aspas'ın asistinde Santi Mina topu 10. dakikada ağlara gönderdi. 23. dakikada Enric Gallego skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti. Müsabakanın ikinci yarısında son anlara kadar gol sesi gelmedi. Ancak 90+1'de Jose Arnaiz topu ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi.
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