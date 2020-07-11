11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Lazio 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU

Lazio son dakikada yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında sahasında 'yu ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip son dakika golüyle 2-1 kazandı ve Avrupa Ligi umutlarını sürdürdü.

Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında evinde ile karşı karşıya geldi.

33. dakika Alberto ile öne geçen Lazio, ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sassuolo, 52. dakikada Raspadori ile 1-1 eşitliği sağladı.

Konuk ekip 90+1'de Caputo'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Lazio 68 puanda kaldı ve zirveden uzaklaştı. Sassulo ise 46 puana yükseldi ve Avrupa Ligi umutlarını sürdürdü.

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