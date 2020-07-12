Serie A: Juventus 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus sahasında Atalanta'yı ağırladı. Siyah-beyazlı takım maçta iki kez geri düşmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk ekip Zapata ile 16'ncı dakikada öne geçti: 0-1. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 55'inci dakikasında Juventus'ta kazanılan penaltı atışını gole çeviren Cristiano Ronaldo, skora yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

81'inci dakikada Atalanta, Malinovskiy ile maçta bir kez daha öne geçti: 1-2.

90'ıncı dakikada Juventus bir penaltı daha kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Ronaldo, kendisinin ve takımının 2'nci golünü atarak, maçın skorunu belirledi: 2-2.

Bu golle müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, Ronaldo kaydettiği penaltı golleriyle Juventus'u yenilgiden kurtardı. Maç sonunda 1'er puana razı olan takımlardan Juventus puanını 76 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçıran Atalanta ise bu beraberlikle ligde 2'inci sırada olan ve haftayı puansız kapatan Lazio'nun önüne geçme fırsatını tepti.

Atalanta puanını 67'ye yükseltirken, 3'üncü sırada yer aldı. Bugünkü beraberlikle Atalanta'nın Kovid-19 salgını öncesindeki dönemden başlayan 9 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

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